Foco nos estudos: hoje é de dia de mais uma série de questões comentadas

Simulado traz questões de Português e Raciocínio Lógico para os concurseiros que vão batalhar uma vaga na Polícia Civil

A corrência é grande, afinal são 48 candidados disputando as 1 mil vagas para o concurso da Polícia Civil que acontece no dia 16 de abril. Na última edição da série especial de questões comentadas, o CORREIO traz mais uma seleção elaborada pelo professor de Matemática e Raciocínio Lógico do Curso Ímpar, Jadiel Varges e pela professora de Português e Redação no curso Ímpar e na Casa dos Concursos, Marilene Sila. Não perca também o simulado que será publicado na edição do jornal no dia 16. As provas estão marcadas para o dia 22 de abril.





PORTUGUÊS





1. Assinale a alternativa em que a pontuação se mantém em conformidade com a norma-padrão da língua após a rescrita da frase.

(A) Mal aproveitado no Brasil, telhado de casas pode gerar energia e captar água. Telhado de casas mal aproveitado no Brasil, pode gerar energia e captar água.

(B) Tente imaginar as cidades brasileiras vistas de cima. Tente imaginar vistas de cima, as cidades brasileiras.

(C) Não seria exagero chamar isso de crime de lesa-cidade. Chamar isso de crime de lesa-cidade, não seria exagero.

(D) Dependendo da localização, o telhado pode ser uma miniusina solar. O telhado, dependendo da localização, pode ser uma miniusina solar.

(E) É caro, mas o valor vem caindo 5% ao ano. É caro, mas o valor ao ano, vem caindo 5%.





2. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente nas duas ocorrências na alternativa:

(A) Muitos indivíduos são propensos à associar, inadvertidamente, tristeza à depressão.

(B) As pessoas não querem estar à mercê do sofrimento, por isso almejam à pílula da felicidade.

(C) À proporção que a tristeza se intensifica e se prolonga, pode-se, à primeira vista, pensar em depressão.

(D) À rigor, os especialistas não devem receitar remédios às pessoas antes da realização de exames acurados.

(E) Em relação à informação da OMS, conclui-se que existem 121 milhões de pessoas à serem tratadas de depressão.





3. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) A velhice é um período da vida para o qual todos nós, em princípio, vamos chegar.

(B) Para os septuagenários esportistas do Leblon, cujos saques e cortadas são mortíferos, a vida nunca parou.

(C) Nelson Rodrigues, cuja a carreira literária e jornalística é notória, criou a expressão “a razão da idade”.

(D) Em 1968, onde o Poder Jovem chegou ao apogeu, ser velho era quase uma ofensa.

(E) As tradicionais bandas de rock, onde o grupo de fãs é formado por moças e rapazes, continuam fazendo sucesso.





4. Assinale a alternativa em que a expressão destacada está empregada em sentido figurado.

(A) Briga de irmãos... Nós éramos cinco e brigávamos muito...

(B) ... inclusive xingamentos, que nos deixavam de boca aberta...

(C) ... a viagem se fazia a cavalo, dez léguas na estrada lamacenta...

(D) Miguel era o mais velho, e fora fazer o seu ginásio.

(E) ... embora cada um de nós trouxesse na pele a marca de sua autoridade.

GABARITO

1. Alternativa D

a) faltou vírgula, depois de casa, transformando a oração em adjetiva explicativa, ou retirar a vírgula de Brasil, tornando a oração em adjetiva restritiva.

b) faltou uma vírgula depois de imaginar.

c) retirar a vírgula já que a oração funciona como sujeito oracional de seria.

d) correta.

e) retirar a vírgula depois de ano, uma vez que é sujeito de vem caindo.





2. Alternativa C

a) errada- retirar a crase antes de do verbo associar- antes de verbo não se usa crase.

b) errada- retirar a crase depois do verbo almejar que está (verbo transitivo direto) não pede preposição.

c) correta- locução conjuntiva proporcional e locução adverbial.

d) errada- retirar a crase antes da palavra rigor que é masculina.

e) errada retirar a crase antes do verbo ser, antes de verbo não se usa crase.





3. Alternativa B

a) errada- substituir para o qual por ao qual, já que está subordinado a regência do verbo chegar.

b) correta- estabelece a idéia de posse.

c) errada- retirar o artigo depois do pronome cujo, que só pode vir seguido de substantivo ou adjetivo.

d) errado- substituir o pronome onde por quando, uma vez que onde é só para lugar.

e) errada substituir o pronome onde e o artigo o por cujo.





4. Alternativa E

A expressão está no sentido conotativo (figurado). As outras estão no sentido denotativo(real).



RACIOCÍNIO LÓGICO





1. Um jovem casal está planejando a construção de sua casa. Para isso, o casal precisa decidir se a casa terá 2 ou 3 dormitórios; se pedirão um empréstimo habitacional à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil ou a um banco privado específico e, por fim, se construirão a casa no terreno que compraram a prazo ou se venderão esse terreno e comprarão outro. Quantas possibilidades de escolha o casal tem no total?

(A) 12

(B) 26

(C) 7

(D) 10

(E) 20





2. Um oficial de justiça necessita entregar uma notificação a uma pessoa. A probabilidade de essa pessoa ser encontrada em casa é de 30%. Se o oficial encontrar a pessoa, conseguirá cumprir a sua tarefa. A probabilidade de o oficial de justiça ter de ir exatamente 3 vezes à casa dessa pessoa é de

(A)14,7%.

(B)18,0%.

(C)21,5%.

(D)29,4%.

(E)33,3%.







GABARITO





1. Alternativa A

Observe que essa questão envolve um processo de escolhas obrigatórias: primeiro, quantos dormitórios terá a casa; depois, a qual banco pedirão empréstimo e, por fim, onde construirão a casa (veja que não é opcional, por exemplo, escolher apenas o local onde construirão). Há duas possibilidades (2 ou 3 dormitórios) para decidir quantos dormitórios terá a casa, três possibilidades (Caixa Econômica, Banco do Brasil ou banco privado) para decidir qual banco pedirão empréstimo habitacional e duas possibilidades (terreno que já compraram ou comprarão outro) para decidir onde construirão a casa. Por ser uma sequência obrigatória, multiplica: 2 x 3 x 2 = 12 (se fosse opcional, somaria: 2 + 3 + 2 = 7).





2. Alternativa A

Observe que o sucesso (probabilidade de encontrar a pessoa em casa) é de 30% = 0,3. Assim, podemos verificar que o fracasso (probabilidade de não encontrar a pessoa em casa) é de 70% = 0,7 (relação complementar, 100% – 30% = 70%).Para que o oficial tenha que ir exatamente 3 vezes a casa da pessoa é necessário que a primeira e a segunda tentativas sejam fracassadas e obtenha o sucesso na terceira tentativa, ou seja:Portanto, a probabilidade (FRACASSO FRACASSO SUCESSO) = 0,7 x 0,7 x 0,3 = 0,147 x 100 = 14,7%.





* Com supervisão do editor Flávio Oliveira