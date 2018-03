Focus: projeção para Selic no fim de 2018 segue em 6,50% ao ano

Pesquisa Focus é realizada semanalmente com analistas do mercado financeiro

Apesar da clara indicação do Banco Central de que o juro básico da economia pode cair novamente na reunião de maio do Comitê de Política Monetária (Copom), a pesquisa Focus realizada semanalmente com analistas do mercado financeiro não trouxe mudança na expectativa para o patamar do juro no fim do ano, que continuou em 6,50% - patamar anunciado na semana passada.

Nem mesmo a previsão de Selic média em 2018 foi alterada e permaneceu em 6,53% ao ano, ante 6,75% de quatro pesquisas antes A única mudança ocorreu no grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções, o chamado Top 5 de médio prazo. Para o grupo, a previsão para a taxa básica no fim do ano caiu de 6,50% para 6,25%.

Entre todos os analistas consultados, a previsão para a taxa Selic no fim de 2019 seguiu em 8% pela décima semana seguida. Já a expectativa de juro médio no próximo ano entre todos os consultados caiu de 7,68% para 7,50%, ante 7,83% de quatro semanas atrás. Entre os analistas do Top 5, a previsão de juro no fim do ano também seguiu em 8,00%.