Fogo em área verde assusta moradores de condomínio em Patamares

Chamas estão próximas a apartamentos

Um incêndio na área verde do Condomínio Greenvile, em Patamares, está assustando moradores na tarde desta sexta-feira (9). Segundo a Central de Comunicação Integrada, os bombeiros foram acionados por volta das 15h30 e três viaturas se dirigiram ao local. Até o momento, as chamas continuam e algumas moradores desceram de seus apartamentos por medo das chamas.

Chamas começaram no início da tarde. (Foto do Leitor)

“Tá um fogo imenso aqui na mata. Tá crescendo e chegando próximo dos apartamentos. Fiquei com medo e saí de casa”, disse uma moradora que não quis se identificar em contato com o CORREIO. Ela informou que viu apenas uma viatura dos bombeiros no local, que ainda não conseguiu controlar as chamas. Segundo a mulher, a brigada de incêndio do condomínio está sob aviso, mas até o momento não teve ordem de evacuação dos prédios.

Bombeiros precisaram adentrar a vegetação para combater as chamas. (Foto do leitor)

As chamas se concentram entre os edifícios Platno e Lumno. Para controlar o fogo, os bombeiros estão adentrando a mata, que é fechada. O Greenville tem cinco condomínios, com quatro torres de 28 andares cada.