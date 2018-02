Folião poderá fazer teste rápido sobre DSTs durante a folia

No Carnaval de 2017, o Fique Sabendo detectou 265 casos positivos de DSTs

Em meio a um trio elétrico e outro, o importante para o folião que busca aproveitar a festa ao máximo é fazer o teste rápido para verificar se está limpo.

Isso poderá ser realizado por meio de dois postos de atendimento do Fique Sabendo, programa da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador.

Os postos, que fazem testes de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e Aids, funcionarão no Multicentro Carlos Gomes, na Rua Carlos Gomes (Centro), e na Barra, na Rua Dias D`Ávila, a partir do sábado de Carnaval (dia 10) até a terça-feira (13).

No Carnaval de 2017, o Fique Sabendo detectou 265 casos positivos de DSTs.

O programa visa incentivar, durante a festa, a detecção precoce das DSTs através da realização de testes rápidos e, com isso, colaborar com a interrupção da cadeia de transmissão das doenças, bem como possibilitar o início precoce do tratamento.

Em 2017, 23 exames tiveram resultados positivos para hepatites, 42 para HIV e 200 para sífilis. Quase 7 mil pessoas fizeram os testes.

Os pacientes reagentes para sífilis iniciaram o tratamento no próprio circuito da folia, e houve ainda usuários com sorologia positiva para outras DSTs encaminhados para unidades de referência da Prefeitura de Salvador.

Em 2016, o programa Fique Sabendo realizou 6.150 testes rápidos, com 57 diagnósticos positivos para HIV, 228 reagentes para sífilis e 20 para hepatite C.