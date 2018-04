Fora do BBB18, Jessica fala sobre Kaysar: 'me apaixonei'

Sister foi eliminada com 73% dos votos nesta terça-feira

Jessica foi a 12ª eliminada no BBB18 e como parte do ritual de saída do programa, ela participou do Mais Você, com Ana Maria, nesta quarta-feira (11). E, claro, ela não deixou de falar sobre Lucas e Kaysar.

A revelação aconteceu quando ela disse que se apaixonou pelo sírio, brother que ela se aproximou nas últimas semanas, após a saída de Patrícia, que teve um relacionamento com ele dentro da casa.

"Rolou beijo no pescoço, na orelha e teve uma hora que eu até falei: 'Isso aqui tá quase um créu, tá encoxando, vai para o teu canto'. Mas é gostoso, faria tudo de novo... Eu me apaixonei por ele".

Apesar de terem ficado juntos debaixo do edredom em alguns momentos, a sister explicou que não iria ficar com ele na casa. "Teve uma das nossas conversas (com Kaysar) que eu falei: 'Acredito que quando eu sair, eu esteja solteira, pois eu acredito que não vai ter mais relacionamento, mas, mesmo assim, eu não quero usar isso para ficar com um cara aqui dentro, porque eu já não sei se é uma carência. É bem confuso".

A expectativa da sister é que eles possam conversar quando o sírio deixar a casa, para decidirem se haverá um relacionamento. "Com certeza a gente vai ter um momento de sair junto, de se conhecer e ver o que que é fora da casa".

Carinho com Lucas

Sobre Lucas, a personal trainer afirmou que não passou de carinho. "Eu não queria que as coisas tivessem acontecido como aconteceram para ele, justamente por eu ter um carinho por ele... Eu não sei se a saída dele foi por causa disso. Se foi, fico pior ainda, pois não queria isso".

Jessica disse ainda que conversou com Lucas sobre impor limites na relação dos dois. "Teve um dia que eu falei para ele: 'Eu tenho esse jeito de abraçar e dar carinho. Só que eu sei dos meus limites e quero que vc imponha os seus'. Então ele falou: 'Tá tranquilo'... Então tudo bem, vai continuar como está e continuou, só que para ele refletiu de um jeito não tão bom", lembrou.

A sister disse ainda que ficou triste pela repercussão negativa. "Agora saindo e vendo algumas coisas, eu fico chateada pelas pessoas acharem que só eu... Teve uma festa que ele comentou que se a gente fosse solteiro, talvez, as coisas seriam de outro jeito, então..."