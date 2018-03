Foragido da Justiça de São Paulo é preso na Bahia com droga, celulares e tablet

José Salviano Júnior tentou fugir ao avistar a polícia



Um homem foragido da Justiça de São Paulo foi preso na madrugada desta segunda-feira (12) no munícipio de Euclides da Cunha, nordeste do estado da Bahia. José Salviano de Jesus Júnior, 32 anos, foi capturado por policiais que estavam fazendo rondas no bairro de Duda Macário. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir pulando o muro de uma casa nas redondezas.

José Salviano Júnior tinha mandado de prisão em aberto na cidade de Itanhaém, em São Paulo. (Foto: Divulgação)

A tentativa de fuga chamou a atenção dos policiais. Com José Salviano, foram apreendidos uma porção de maconha, dois celulares e um tablet. O homem foi levado para a Delegacia de Euclides da Cunha para registro do Termo Circunstanciado de Ocorrência. Após consultar o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), os policiais verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça do Estado de São Paulo, do município de Itanhaém.