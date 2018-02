Foragido por roubo é preso com droga no Carnaval de Cajazeiras

Foragido foi encontrado com trouxas de maconha

O criminoso Lucas Araújo Souza, que estava foragido, foi preso na noite de segunda-feira (12), no Carnaval de Cajazeiras. Com mandado de prisão em aberto, ele responde a dois processos criminais, sendo um deles por roubo.

De acordo com as Guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, Lucas estava com trouxas de maconha quando foi flagrado e abordado. Os militares desconfiaram do nervosismo do criminoso e decidiram fazer uma abordagem. Após encontrarem drogas, Lucas foi levado à Delegacia Territorial do bairro. Após consulta, foi identificado que ele estava foragido.

"Boa percepção da guarnição que notou a inquietação do criminoso. Vamos intensificar as ações no local de festa, pois sabemos que Lucas age com outros comparsas", explicou o comandante da Cipe Nordeste, major Wellington Morais dos Santos.