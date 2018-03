Forever 21 abrirá 1h mais cedo para convidados especiais

Por Giuliana Mancini

A Forever 21, no Shopping da Bahia, vai abrir as portas 1 hora mais cedo amanhã. Mas só para 10 convidados especiais. Todos são digital influencers de Salvador, que foram chamados para conferir, em primeira mão, a coleção de Outono da loja.

Entre os convocados está Martinha Fonseca (@armariodemadame, com 72,1 mil seguidores no Instagram), Maria Regina Vivas (@mamahvivas, 58,9mil seguidores) e Nanai Costa (@nanaicosta, 45,8mil seguidores), além de Paula Magalhães (@paulamagalhaes1), editora do caderno Bazar, do CORREIO.

Martinha: uma das influencers convidadas para conhecer a nova coleção da Forever 21

(Foto: Reprodução/Instagram)

Depois da sessão de compras, que começará às 8h, a turma tomará um café da manhã com a equipe da Forever 21, no Pereira Café, onde poderá comentar sobre os looks. A partir das 9h, o espaço funcionará normalmente para clientes.