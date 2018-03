Formiga deixa aposentadoria e volta à seleção brasileira

Volante baiana explica decisão de vestir novamente a camisa amarela às vésperas de completar 40 anos

Há cerca de um ano e meio, a volante baiana Formiga se aposentou da seleção brasileira feminina de futebol. Mas não é qualquer uma que é recordista de competições e partidas com a amarelinha. Assim, com toda a dedicação e amor que representou o país por mais de 20 anos, ela está de volta ao time canarinho. Em janeiro, Formiga já havia conversado com o técnico Vadão. No último dia 24, foi convocada, se apresentou e passará seu aniversário de 40 anos, no sábado (3), treinando com as companheiras na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio.

"O Vadão falou sobre a dificuldade de não ter uma jogadora na minha posição para repor e precisava bastante da minha ajuda. Eu vi que realmente há carência em relação a isso e eles precisavam de mim. Eu, do jeito que sou pelo futebol feminino, aceitei e falei para ele que iria para ajudar até a Copa América", declarou a jogadora ao site da CBF.

A competição vai de 4 a 22 de abril e até a quarta (7), as jogadoras da seleção seguem num período de treinamento para se preparar para a competição. Além de Formiga, outros nomes importantes da seleção, como Marta e Cristiane também estão realizando o período de atividades. Lá também está o grupo da seleção sub-17 que se prepara para o Sul-Americano da categoria, que começa no dia 7.

"A nossa presença é muito importante para essas meninas novas. Nossa experiência pode tranquilizá-las e deixá-las bem à vontade para jogar o futebol que elas sabem. Fazer com que elas acreditem que podem continuar aqui e atingir outros patamares na vida é o nosso papel", disse Formiga.