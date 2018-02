Fornecimento de água será suspenso em localidades de Lauro de Freitas nesta segunda (19)

Segundo a Embasa, suspensão será para remanejamento de subadutora em área de obra do metrô

Moradores da Avenida São Cristóvão, no Largo do Caranguejo, e do Parque Santana Rita, em Itinga, localiddades de Lauro de Freitas, ficarão sem fornecimento de água a partir das 19h desta segunda-feira (19). Segundo a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), responsável pelo abastecimento, a interrupção será para o remanejamento de um trecho da subadutora que fica na área de construção do metrô.

A previsão de conclusão do serviço é às 6h de terça-feira (20). A partir do término do serviço, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa. Ainda segundo a Embasa, os imóveis que têm reservatórios capazes de atender à demanda diária dos moradores não serão afetados pela interrupção.