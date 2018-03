Forrozeiro do Brasil, Adelmário Coelho, lança novo álbum no Correio*

Com 90% de canções inéditas, o novo álbum será encartado no jornal no próximo dia 20 de março

Com uma homenagem a dois grandes ícones da música nordestina (Dominguinhos e Gordurinha), o forrozeiro Adelmário Coelho lança no próximo dia 20, no jornal Correio*, o novo álbum da carreira. Com 90% de canções inéditas, 23º CD da carreira, traz músicas com compositores de uma nova geração da música popular brasileira, sempre privilegiando a cultura regional. A edição especial do novo trabalho do Forrozeiro do Brasil será encartado gratuitamente junto com o jornal nas bancas. Entre as canções do trabalho está a música Tempinho na Rede, uma composição da iniciante Mariana Arraes. “Tem muito talento jovem e nesse trabalho apresento alguns deles”, completa.

A aposta no futuro, no entanto, não exclui as raízes e, por isso mesmo, Adelmário escolheu homenagear o compositor e cantor baiano Waldeck Artur de Macedo, mais conhecido como Gordurinha, apelido que era uma ironia com sua magreza. Entre as canções mais conhecidas estão "Chiclete com Banana", "Súplica Cearense", "Baiano Burro Nasce Morto”, "Vendedor de Caranguejo". Algumas dessas canções tiveram ainda maior sucesso após a sua morte, com regravações por nomes como Gilberto Gil, Fagner e o Rappa. Já o pernambucano José Domingos de Morais, o Dominguinhos, afilhado artístico de Luiz Gonzaga, também é lembrado no novo trabalho.

Ainda em 2018, o forrozeiro pretende realizar a segunda edição do projeto Somos o Forró, com Flávio José, além da gravação do terceiro DVD da carreira. “Sempre achei que o lançamento de um DVD não poderia ser um registro qualquer e agora estou me sentindo maduro para apresentar um produto especial para a nação forrozeira”, finaliza Coelho.