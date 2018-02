Forte maré baixa deixa canais de Veneza secos

Super lua azul teria esvaziado canais; gôndolas encalhadas frustram turistas pela cidade

Em Veneza, na Itália, uma incomum maré baixa esvaziou os canais da cidade para frustração dos turistas que foram curtir o também famoso Carnaval italiano. O fenômeno tornou impossível até mesmo a navegação das famosas gôndolas pela cidade, que ficam encalhadas na lama.

Este é o segundo ano consecutivo em que a cidade tem níveis de maré historicamente baixos. Diante disso, autoridades decidiram que o Grande Canal, o principal corredor de trânsito de Veneza, permaneceria aberto mesmo para barcos coletivos, que agora não podem transitar pelos canais menores.

Veneza está mais acostumada a inundações do que à falta d’água, entretanto, esta não é a primeira vez que isso acontece. Em 2016, os níveis de água caíram 66 centímetros abaixo do nível normal, e em 1989 e 2008, 90 centímetros.

Desta vez, a maré excepcionalmente baixa poderia ser uma consequência, de acordo com a imprensa italiana, do fenômeno astronômico conhecido como superlua azul de sangue. No entanto, afirmam, o problema também tem a ver com a negligência com que as autoridades realizam a manutenção do centro histórico.

Segundo o jornal local “La Nuova di Venezia”, o principal inconveniente para os moradores não é tanto o cheiro que emana da lama dos canais, mas sim os problemas de segurança numa cidade onde todo o tráfego é pela água, como o de veículos de emergência, hidroambulâncias e também de bombeiros.