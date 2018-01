Fórum Econômico Mundial seleciona 25 start-ups brasileiras

Empreendedores têm até o dia 5 de fevereiro para se inscrever

O Fórum Econômico Mundial, em colaboração com a Corporação Financeira Internacional (CFI), selecionará 50 startups excepcionais da América Latina antes do seu encontro anual regional. As startups serão escolhidas por experts no assunto da América Latina e do Caribe. Os empreendedores têm até o dia 5 de fevereiro para se inscrever. O Fórum Econômico Mundial sobre América Latina ocorrerá em São Paulo, de 13 a15 de março.

Os pedidos serão recebidos em toda a região e avaliados cuidadosamente de acordo com o critério especifico detalhado no formulário de inscrição, incluindo geração de capital, fontes de financiamento e a preponderância da atmosfera startup de cada país. Das 50 start-ups, 25 serão escolhidas entre países da América Latina e, 25 delas, especificamente, do Brasil.

A seleção é uma iniciativa da UpLink, que é uma comunidade e plataforma digital única, onde as startups podem interagir com parceiros globais, multinacionais, governos, universidades, investidores e soluções tecnológicas avançada.

“As startups na América Latina estão usando soluções criativas para encarar não apenas problemas locais, mas também questões globais. Esta nova iniciativa integrará os líderes de startups da América Latina nos diálogos nacionais e regionais relacionados com os principais desafios da região. Estamos ansiosos por receber o novo time de inovadores a iniciativa Uplink e ao Fórum Econômico Mundial na AméricaLatina,” disse Jeremy Jurgens, Diretor e Chefe de Dadose Engajamento Digital do Fórum Econômico Mundial.

As startups latino-americanas selecionadas se unirão a comunidade UpLinkde empreendedores que estão levando a cabo uma mudança radical tanto na sociedade como na tecnologia. Esse esforço forma parte da inciativa mais abrangente da UpLink, que consiste em acelerar e escalar o sucesso das startups.

As startups selecionadas se unirão a comunidade UpLink Global como representantes regionais e, como primeiro passo, serão convidadas a participar de um programa feito sob medida durante o Fórum Econômico Mundial sobre América Latina.

Durante o encontro, elas terão a oportunidade de interagir com atores políticos da região, e com líderes executivos, e também terão acesso a rede de membros do Fórum com quem poderão formar parcerias para futuros projetos na região.

“Modelos de negócios inovadores já estão ajudando a levar onível de competitividade da América Latina e do Caribe. A troca de ideias entre as startups ajudaráa acelerar sua contribuição a alguns dos desafios em desenvolvimento mais urgentes da região,” disse Hector Gomez Ang, Gerente da CFI no Brasil. “Isto forma parte de uma inciativa maior da CFI de apoiar o empreendedorismo e as capacidades de desenvolvimento na América Latina e no Caribe,” acrescentou.

O Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina unirá a mais de 800 líderes de governo, negócios e da sociedade civil de mais de 50 países para ajudar a dar forma a uma nova narrativa para a região. Uma que considere o patrimônio da região, tanto de seus recursos humanos como naturais,e priorize uma liderança responsável e o bem estar das pessoas,aproveitando a tecnologia e a inovação como fatores chaves na modernização das economias, melhore a produtividade e propague o progresso econômico.