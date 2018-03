Fórum Social tem música e aulas neste sábado (17) no Pelô

O grupo Ilê Aiyê volta, às 20h, com sua percussão, danças e vozes ao Largo Pedro Archanjo

Berço de inspiração para tantas expressões artísticas, o Pelourinho serviu, nos últimos dias, como um dos palcos do Fórum Social Mundial de 2018, que tomou as ruas da cidade com movimentos artísticos e críticos em torno do tema Resistir é Criar, Resistir é Transformar.

Para encerrar o último dia do Fórum, o grupo Ilê Aiyê volta, neste sábado (17), às 20h, com sua percussão, danças e vozes ao Largo Pedro Archanjo. O Grupo Bambeia e outros blocos afros estão confirmados como convidados especiais da noite, cujos ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

Mas as opções no Pelô não param por aí. Mais cedo, antes de deixar o Ilê passar, acontece o projeto Mulheres em Ação, integrando o FSM. O evento pretende, através das atividades físicas, empoderar mulheres e promover o bem estar. Entre as opções, estão workshops de alongamento, dança, boxe e palestras.

O projeto, aberto ao público, é organizado pelo Grupo Internacional de Capoeira Topázio, e acontece das 8h às 12h, no Largo Tereza Batista. Já às 16h, no mesmo espaço, tem o samba do leite com o projeto Seja Você um Sambista Solidário. Para conferir o show, o preço é a solidariedade: basta um pacote de leite em pó.

FÓRUM SOCIAL NA UFBA