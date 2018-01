Frio extremo provoca a morte de ao menos duas pessoas nos EUA

Temperaturas estão entre 11 e 17 graus Celsius abaixo da média neste início de ano

O ano começou com ondas de frio recorde em grande parte dos EUA que já provocaram a morte de ao menos duas pessoas no país. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alerta de frio extremo para uma vasta área do continente, que vai do sul do Texas ao Canadá na região Centro-Oeste, além do norte da região Oeste, nos estados de Montana, Wyoming e Nova Inglaterra.

— Este nível de frio continuará conosco até amanhã (terça-feira) — disse em entrevista à Reuters Brian Hurley, do Serviço Nacional de Meteorologia em College Park, Maryland, dizendo que as temperaturas em praticamente todo o país estão entre 11 e 17 graus Celsius abaixo da média. — Na manhã de terça-feira, teremos temperaturas com alta probabilidade de baixas recorde.

O cenário de frio extremo é provocado por uma forte frente fria vinda do Ártico. As previsões indicam que na região mais a oeste do país, as temperaturas devem aumentar um pouco a partir desta terça-feira, mas na costa leste e no norte da região Centro-Oeste, a tendência é de piora.

— O frio está aqui para ficar e o pior ainda está por vir — afirmou Taylor Ward, meteorologista da CNN.

De acordo com o Weather Channel, um sistema de baixa pressão está se intensificando na costa leste, o que facilita a entrada do frio vindo do norte e fortalece os ventos. Por isso, foi emitido um alerta para fortes nevascas nos estados litorâneos a partir da quarta-feira, desde a região da Nova Inglaterra, ao norte, avançando até o norte da Flórida.

O fenômeno é conhecido como "bombogenesis", literalmente, trata-se de uma bomba meteorológica. O termo é usado por meteorologistas para descrever a queda da pressão atmosférica em pelo menos 24 milibars em menos de 24 horas.

"Quando uma queda de pressão como essa ocorre, ela sinaliza o desenvolvimento de um sistema de tempestade potente", explica o Weather Channel.

Recordes de temperatura negativa

Em Aberdeen, em Dakota do Sul, as temperaturas chegaram a -36 graus Celsius no primeiro dia do ano, um recorde de 99 anos. No estado de Nebraska, o frio foi de -26 graus Celsius pouco antes da meia-noite de domingo, em Omaha, quebrando um recorde registrado em 1884. Por esse motivo, a tradicional queima de fogos de Réveillon, que atrai cerca de 30 mil pessoas, foi suspensa.

Em Indianápolis, Indiana, o retorno às aulas nas escolas públicas estava previsto para esta terça-feira, mas foi suspenso por causa das temperaturas congelantes. Em Des Moines, Iowa, o frio de -29 graus Celsius na segunda-feira, com sensação térmica de -35 graus Celsius, fez com que as autoridades fechassem um rinque de patinação no gelo no centro da cidade.

No noroeste de Montana, os termômetros marcaram incríveis -50 graus Celsius e, em Duluth, Minnesotta, as temperaturas alcançaram -38 graus Celsius. Até mesmo no Texas, estado mais ao sul da região Centro-Oeste, o frio trouxe raros flocos de neve que provocaram vários acidentes por causa das pistas congeladas. Em Abilene, no centro do estado, o primeiro dia do ano foi marcado por mais de 30 batidas.

Mortes por congelamento

Em Milwaulkee, Winscosin, os corpos de dois homens foram encontrados no domingo com sinais de hipotermia. A polícia também acredita que o frio tenha sido um dos fatores para a morte de um homem em Bismark, na Dacota do Norte, cujo corpo foi encontrado perto de um rio.

Até mesmo a Flórida não escapou da temporada de frio extremo nesta virada de ano. Em Pensacola, Michael Kimberl, que mantém um abrigo para moradores de rua, está preocupado com a situação dos desabrigados. Para tentar minimizar os efeitos do frio, conseguiu combustível para os aquecedores e cobertores extras.

— A nossa comunidade está muito despreparada para climas desse tipo — contou Kimberl.

É a primeira vez que cidades da Flórida emitem alerta de nevasca desde 2014, quando o estado foi atingido pela tempestade de inverno Leon. A informação é do site O Globo.