Função do WhatsApp de apagar mensagens chega ao Messenger

O aplicativo do Facebook vai seguir a tendência de seu irmão e também permitirá deletar mensagens

Depois de algumas semanas estando relacionados a notícias ruins, finalmente uma novidade boa sobre o Facebook. O Messenger, aplicativo de mensagens instantâneas da rede de Zuckerberg vai aderir à moda do "apagar mensagem enviada", que já existe no WhatsApp, outra empresa do grupo Facebook, desde outubro de 2017. A informação veio direto do site especializado em tecnologia TechCrunch.

Segundo informações da própria rede social, a função deve estar disponível para os usuários nos próximos meses. E vai funcionar da mesma forma que no WhatsApp: mandou aquela mensagem pro crush no meio da noite quando o coração apertou de saudade, mas se arrependeu logo em seguida? Vai no botão "unsend", ou seja, cancelar envio que ela vai desaparecer do inbox da pessoa.

No entanto ainda não sabemos se vai rolar, assim como no zap, aquela notificação de mensagem apagada. Que denuncia que o crush foi lembrado em algum momento.

Mas mesmo no Messenger já existe algo parecido. É como uma mensagem autodestrutiva. Basta iniciar uma conversa secreta com o crush. Para isso, basta clicar no nome do seu amigo no alto da tela (iOS) ou no 'i' no topo direito da tela, se for um Android. Na opção conversa secreta você escolhe por quanto tempo a mensagem deve ficar disponível para a pessoa, variando entre 5 segundos até 24 horas. Parecido com o (antigo?) Snapchat, né?.

