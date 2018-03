Funcionário do Detran-BA é preso por receptação de carne roubada

Carga apreendida em Simões Filho e Salvador estava avaliada em R$ 80 mil

Um funcionário do Detran de Simões Filho, que também é comerciante, foi preso nesta quinta-feira (1º) por receptação de carne e outros produtos alimentícios roubados. Neilton Paulino de Lima comprou parte da carga que havia sido levada na estrada Cascalheiras, em Camaçari, também na Região Metropolitana de Salvador.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) descobriram que após o roubo, a quadrilha levou o caminhão com a carga até Simões Filho e depois distribuiu seu conteúdo em três postos de Salvador e Região Metropolitana.

Polícia ainda procura o líder da quadrilha, Nathieldo Monteiro Bezerra. (Foto: Ascom Polícia Civil/ Divulgação)

Outros membros da quadrilha também foram capturados pela Polícia Civil. Hamilton Menezes dos Santos, que descarregou a carga avaliada em R$ 80 mil e a distribuiu em caminhões menores, e Leandro dos Santos Neves, responsável pela distribuição do material em mercados de Salvador, foram presos por crime de receptação. Já Delmiro Dias dos Santos Vital foi preso por ser suspeito de envolvimento no esquema de armazenamento e comercialização.

Agora, a polícia busca o líder da quadrilha, Nathieldo Monteiro Bezerra. Segundo informações do delegado Gustavo Coutinho, ele está envolvido diretamente no roubo e cárcere privado do motorista.