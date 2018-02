Funcionário 'surta' e destrói área de aeroporto no Rio

Pessoas que passaram pelo local filmaram cenas mostrando o prejuízo no local

Um funcionário de uma empresa que atua no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, quebrou vários objetos em um setor do local na noite da sexta-feira (23). Não houve feridos. Segundo testemunhas, o funcionário aparentemente teve um surto.

Pessoas que passaram pelo local filmaram cenas mostrando o prejuízo no local. Mesas, bancos e lixeiras aparecem pelo chão, muitos quebrados. A Polícia Federal foi acionada e conteve o funcionário. A identidade delenão foi divulgada.

A cena foi em frente a um terminal de embarque, segundo o jornal Extra.