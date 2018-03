Funcionários da prefeitura são assaltados na Av. Suburbana

Os bandidos não acertaram ligar o carro e fugiram em um ônibus

Cinco funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Secretaria Cidade Sustentável e Inovação (Secis) foram assaltados enquanto trabalhavam, no final da manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Suburbana. Segundo informações do secretário André Fraga, os trabalhadores - quatro homens e uma mulher - foram abordados por dois ladrões, que levaram os celulares de três deles.

Ainda segundo Fraga, os bandidos teriam chegado ao local com uma arma e, após o crime, fugiram em um ônibus. “Eles quiseram ainda roubar o carro do coordenador, que acompanhava a equipe, mas não conseguiram dirigir o veículo automático. Tentaram também arrastar o coordenador para dentro do carro, mas não conseguiram”, informou Fraga.

Segundo o coordenador, os bandidos não foram violentos e apenas um deles estava armado. "Tentaram também me colocar no carro para eu ficar como condutor, mas foi na hora que corri. Temi que atirassem, mas meu medo maior era deles me levarem e fazerem algo pior", lembrou a vítima.

Ele conta que o crime aconteceu próximo à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde o crime também foi registrado. "Já tinha dado celular e a chave do carro. Falei 'leve o que quiser, mas me deixe aqui'. Ele [ladrão] insistiu em me levar, mas eu corri para a delegacia. Lá pegaram a viatura e foram atrás". A vítima conta, ainda, que ao retornar para o local do crime percebeu que os bandidos não conseguiram levar o carro. O CORREIO tentou contato com a delegacia, mas não teve êxito.