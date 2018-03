Funcionários trabalham na limpeza de Marina após incêndio

Fogo destruiu pelo menos 30 lanchas

Dois dias depois do incêndio que destruiu ao menos 30 embarcações na Marina do Bonfim trabalhadores iniciaram a limpeza do local. Segundo os moradores, a chuva que caiu na cidade, neste sábado (24), ajudou a acabar com o odor de queimado e dissipou o restante da fumaça. A polícia acredita que um curto-circuito no condicionador de ar de uma das lanchas deu início ao incêndio.

A presidente da Associação de Moradores do Jardim Belvedere, Marinalva Guimarães, disse que os moradores estão mais tranquilos. "A chuva ajudou bastante. Hoje vi alguns trabalhadores no local, fazendo a limpeza. Está tudo tranquilo", disse.

Funcionário carrega equipamento durante limpeza (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

O incêndio na Marina do Bonfim começou por volta das 12h30 de quinta (22), e as chamas se espalharam com facilidade. Assustados, moradores e pescadores fizeram um mutirão para tentaram conter o fogo enquanto aguardavam a chegada dos Bombeiros. No local havia embarcações que custavam até R$ 300 mil.

A luta contra as chamas durou toda a tarde e elas só foram controladas à noite. A fumaça preta provocada pelo incêndio atraiu a atenção de moradores em diversos pontos da cidade. Além dos bombeiros, moradores e pescadores também participaram da ação. Eles usaram baldes e panelas, e montaram um corredor humano na Rua Arthur Matos para combater as chamas.

Homens atuam na limpeza neste sábado (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Uma casa, vizinha da Marina, foi danificada durante o incêndio. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local e interditou o imóvel porque a estrutura está comprometida – um muro chegou a cair. A moradora de outra casa reclamou que o calor do fogo destruiu janelas e provocou rachaduras no imóvel.

Cerca de 30 lanchas ficaram destruídas no incêndio (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local no dia seguinte ao incêndio, e o caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim). Cerca de 30 embarcações ficaram destruídas e outras 20 foram salvas. A administração da Marina assegurou que o estabelecimento tinha seguro, mas não quis comentar o assunto.

