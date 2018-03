Funções com altos salários em 2018

por Lucy Barreto

As contratações com boas médias salariais vêm crescendo neste início de 2018, quando o mercado já começa uma reação à crise dos últimos anos. A informação é do Banco Nacional de Empregos (BNE), que realizou um levantamento com base em todas as vagas anunciadas durante o primeiro bimestre deste ano. Entre as funções de destaque com os melhores salários, o primeiro lugar ficou com a profissão de Engenheiro Civil, cujo salário médio ultrapassou R$ 10 mil/mês. Na sequência, aparecem Contador (R$ 7.633), Gerente de Vendas (R$ 7.566), Coordenador de Operações (R$ 6.100) e Desenvolvedor (R$ 6.083). O Banco Nacional de Empregos é uma plataforma online para divulgação de vagas, currículos e oportunidades (www.bne.com.br).

Funcionamento do SineBahia

Em função da Semana Santa, as unidades do SineBahia localizada na Rede SAC, terão horários especiais de funcionamento na capital e no interior. Ontem, todos os postos estavam fechados, mas hoje, em Salvador, algumas unidades abrem as portas. São as dos Shoppings Barra, Bela Vista e Paralela, na capital. Todos os postos reabrem na segunda-feira (02), na capital e no interior.