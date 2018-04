Fundação 2 de Julho firma acordo judicial para pagamento de dívida trabalhista

por Luan Santos

A Fundação 2 de Julho firmou um acordo judicial com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para viabilizar o pagamento de passivos trabalhistas. Com isso, a entidade, que é mantenedora do Colégio 2 de Julho e da Faculdade 2 de Julho, vai pagar uma primeira parcela de R$ 1 milhão e, mensalmente, irá realizar novos aportes, com ajustes já estabelecidos pelo tribunal, até a quitação de todo o débito.

Como efeito do acordo já está suspenso de imediato o leilão de parte da área do imóvel, onde funcionam o colégio e a faculdade, no bairro do Garcia. “Não há mais riscos de que a área possa ser arrematada ou vendida”, explica o professor Marcos Baruch, diretor geral da Fundação 2 de Julho.