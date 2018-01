Por Giuliana Mancini (interina)

Vavá Botelho aceitou o convite para dirigir o show comemorativo de 30 anos de carreira de Margareth Menezes. A cantora começou nesta segunda-feira (02) os ensaios, junto com sua banda e com o fundador e diretor-geral do Balé Folclórico da Bahia.

O espetáculo acontece no próximo dia 20, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Além da apresentação, haverá exposição fotográfica e de vídeos com a trajetória da artista.

Vavá, com Margareth: na direção do show

(Foto: Divulgação)