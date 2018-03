Futebol feminino: Vitória vence amistoso contra o São Francisco

Vitória e Grêmio já entram na próxima fase porque vieram da Série A1

O time de futebol feminino do Vitória venceu o São Francisco, nesta quinta-feira (22), em amistoso preparatório para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O duelo foi realizado no estádio Junqueira Ayres, na cidade de São Francisco do Conde.

Os gols da partida foram marcados pelas rubro-negras Michele, Taiana e Danusia.

A estreia das Leoas na competição nacional acontecerá apenas em abril. Além do Vitória, Grêmio e XV de Piracicaba também já estão classificados para a fase de grupos do campeonato nacional. No fim de março, outros 26 clubes vão brigar pelas 13 vagas restantes. A primeira fase acontece de 25 de abril a 13 de junho.

Lusaca

Além do Vitória, a Bahia terá outro representante na Série A2: o Cajazeiras Lusaca. A equipe realizou um treino na quarta-feira (21), no estádio de Pituaçu, contra uma equipe sub-17 de futebol masculino.





O Lusaca estreia na Série A2 do Brasileiro no dia 26 de março, contra o UDA, de Alagoas, às 15h30, em casa. A disputa será no esquema mata-mata e, quem vencer, avança. Em caso de empate, a vaga na próxima fase será definida nos pênaltis.