Fuzuê e Furdunço terão esquema especial de segurança

Mais de 400 policiais militares e 140 profissionais do Corpo de Bombeiros vão trabalhar durante as festas pré-carnavalescas

Mais de 400 policiais militares e 140 profissionais do Corpo de Bombeiros vão trabalhar durante as festas pré-carnavalescas, Fuzuê e Furdunço, que ocorrem, respectivamente, hoje e amanhã. Guarda-vidas também estarão de plantão caso haja imprevistos no mar, como afogamentos.

Só a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) contará com um efetivo de 15 salva-vidas e um posto montado na praia, próximo ao Farol da Barra. O trabalho dos agentes será das 8h até o encerramento das festividades.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado no Centro de Operações e Inteligência, no CAB, equipes das forças de segurança vão monitorar o espaço através das câmeras instaladas no circuito Orlando Tapajós (Ondina para Barra).

A Polícia Civil também terá reforço na 14ª Delegacia (Barra) durante todo o período para agilizar as demandas dos foliões.

Três Postos Policiais Integrados foram instalados na região para atender as possíveis ocorrências.

A Polícia Militar informou que o esquema de segurança envolverá policiamento por meio de patrulhas nos locais de grande concentração de pessoas e no entorno com reforço de tropas especializadas, bem como nos pontos de ônibus, locais de convergência e dispersão da festa.