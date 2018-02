Fuzuê toma conta das ruas da Ondina e Barra

Preparativos para a maior festa popular do planeta já tem folia nas ruas de Salvador

A cidade já está em clima de Carnaval no Fuzuê, que deu o primeiro tom para a festa de Momo que começa oficialmente na próxima quinta-feira (8). A folia já acontece nas ruas do bairro da Barra e Ondina, no circuito Orlando Tapajós, que faz o contra-fluxo, saindo de Ondina para a Barra.

O bloco Congos e Reinados vem de Cairu para participar da festa popular (Foto: Roberto Midlej/CORREIO)

Pequenos bloquinhos e fanfarras fazem a festa dos foliões que vão, em grande parte, fantasiados para a festa. O vendedor Marcos Gomes, 55, veio da cidade de Catu, na região Metropolitana para curtir com a família. "O carnaval tá no sangue e eu toruxe meu neto de seis meses, Gabriel", diz, com o pequeno no colo e acompanhado pela esposa e outros dois netos.

E teve gente desfilando de bicicleta pela avenida. Montados em seus camelos, foliões fantasiados disputam para ver qual a melhor fantasia. O concurso está sendo feito pelo perfil no Instagram do Salvador vai de Bike (@salvadorvaidebike).

Participando pela primeira vez da festa, as amigas Larissa Araújo, Maria Cristina Almeida e Érica Araújo resolveram apostar na fantasia. "A fantasia de diabinha foi ideia minha. Mas já nos chamaram de capetinha também. O significado? Ah, depende da interpretação de cada um", comenta Larissa aos risos. Ela é a "diabinha" da esquerda. Ela conta também que é a sua estreia no Fuzuê. "Gosto do clima light e família daqui", pontua.

Até o momento já desfilaram também os blocos "Mamãe eu quero mamar", Caretas de Acupe" e "Congos e reinado".

Confira imagens do Fuzuê:

O vendedor Marcos Gomes, 55, trouxe a família (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) As amigas Larissa Araújo, Maria Cristina Almeida e Érica Araújo resolveram apostar na fantasia de diabinhas (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) Igor Vivas, 34, professor secundarista foi para a festa com o filho Guilherme, de um ano e oito meses (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) O Bloco Mamãe eu quero mamar levou para a avenida um manifesto pró-amamentação em público (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) Eles entoaram canções como tocou Balão Mágico, Xuxa e o sucesso Despacito (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) Eles também querem incentivar o aleitamento e a doação de leite materno (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) O bloco Caretas de Acupe veio de Acupe, distrito de Santo Amaro, no Recôncavo só para o Fuzuê (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) O bloco conta com 30 participantes (Foto: Roberto Midlej/CORREIO) Tem também o Congos e Reinado, de Cairu, que desfila com seus participante no circuito Orlando Tapajós (Foto: Roberto Midlej/CORREIO)