Gabarito da prova objetiva do concurso da Petrobras é divulgado

Certame oferece vaga para nível médio e superior; candidatos realizaram prova no último domingo (08)

O gabarito da prova objetiva do concurso da Petrobras, realizado no último domingo (08) foi divulgado nesta segunda-feira (09) pela organizadora do certame, a Fundação Cesgranrio. Das 648 vagas, 108 são imediatas e 540 para cadastro reserva.

As alocações estão distribuídas entre os estados de São Paulo,Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, além do polo Nacional para cargos de nível médio e superior.

Os 110.092 inscritos realizaram a avaliação em 27 cidades de diversos estados, além do Distrito Federal. As candidaturas para o processo seletivo foram recebidas até 5 de março.

Para ter acesso ao gabarito, os concorrentes que se candidataram para uma vaga de nível médio basta clicar aqui. Os que se inscreveram para cargos de nível superior, aqui.

