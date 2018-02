Gabarito do concurso da Secretaria de Educação sai nesta segunda (26) 

Provas foram realizadas na manhã deste domingo

As respostas do concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia serão publicados a partir das 17h desta segunda-feira (25) no site da Fundação Carlos Chagas. Os mais de 103 mil candidatos que concorrem às vagas de professor e coordenador pedagógico realizaram as provas na manhã deste domingo (25) em diversas cidades da Bahia.

O certame registrou 11,65% de abstenção. Ausentaram-se do exame cerca de 12 mil dos 103.500 inscritos. Ainda será realizada a segunda etapa da seleção, composta de prova de títulos. O edital para envio dos mesmos será aberto em 13 de abril. O resultado final do concurso deve ser publicado no dia 12 de junho.

Câmara

Também neste domingo (25) está sendo realizada a prova para as 60 vagas de nível médio e superior para a Câmara Municipal de Salvador. Ao todo, foram inscritos 47544 candidatos. A Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso, disse que ainda não tem disponível o número de abstenções do certame. O gabarito deve ser publicado nos próximos dias no site da instituição.

Os resultados e as convocações serão divulgados na Internet, nos endereços eletrônicos www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/cms2017 e www.cms.ba.gov.br, bem como no Diário Oficial do Legislativo.