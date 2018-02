Gabarito do concurso para professor da rede estadual é divulgado; confira

Para ter acesso ao gabarito, é preciso informar número do caderno

Os gabaritos oficiais das provas do concurso para professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino foram divulgados nesta segunda-feira (26). A prova aconteceu ontem em Salvador e outras 26 cidades da Bahia.

Clique aqui e confira os gabaritos

Ao todo, mais de 91 mil candidatos fizeram as provas - 88% dos inscritos (103,5 mil). Estão disponíveis 3.760 vagas, destas sendo 3.096 para professores e e 664 coordenadores pedagógicos. A avaliação do domingo foi realizada em duas etapas (objetiva e discursiva), com duração de 4h30, para professores, e de 3h30, para coordenador pedagógico.

Para ter acesso ao gabarito, é preciso informar número do caderno, que fica na parte superior direita da folha de anotação do candidato. Se tiver perdido a folha, o candidato pode solicitar o número por email.

As provas foram aplicadas em Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.