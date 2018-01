Gagliasso e Gio Ewbank trazem Titi para conhecer a Bahia: 'berço da nação'

Casal visitou Igreja do Bonfim e sede do bloco afro Ilê Aiyê

Foto: Reprodução/Instagram

A pequena Titi está em Salvador. Acompanhada dos pais Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, ela passou o dia visitando alguns pontos turísticos da capital baiana como a Igreja do Bonfim, na cidade baixa, Elevador Lacerda e a sede do bloco afro Ilê Aiyê, no Curuzu. As fotos da garotinha foram divulgadas das redes sociais do casal.

"Meu amor descobrindo as cores da Bahia", escreveu a atriz em uma foto da filha mexendo em adereços afro. A foto de Titi usando um turbante etnico na cabeça também foi publicada pelo pai.

"Que felicidade poder mostrar para minha filha o berço da nossa nação. A cultura Afro brasileira faz parte da nossa história. Ela tem que ser valorizada e conhecida. E é isso que o Ilê Aiye faz com o concurso da Beleza Negra, com o seu bloco de carnaval e durante o ano inteiro com a Escola Mãe Ilda e a Band’ere. Há 44 anos. Eu sou Ilê o ano inteiro. E vc?", escreveu o ator na legenda.

Bruno aproveitou para promover o mais antigo bloco afro do país. "O Ilê Aiyê é cultura, é arte, é festa. Seja Ilê o ano inteiro", completou.