Galeota Gratidão do Povo desce ao mar nesse domingo e festa segue até o dia 07 de janeiro

A programação da festa litúrgica começou na matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na ilha, no dia 27 de dezembro

A galeota Gratidão do Povo desce ao mar hoje(31), às 8h e a Missa do Embarque terá início às 15h30, com a celebração do Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Em seguida, a procissão com a imagem de Bom Jesus dos Navegantes sairá da Boa Viagem para o cais do Porto de Salvador, de onde seguirá em procissão terrestre para a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio. Amanhã(01), Dom Murilo volta a presidir a Missa às 8h, na Basílica da Conceição da Praia. Os devotos que estiverem na Igreja da Boa Viagem participarão da Missa às 9h. Por volta das 10h, terá início a procissão terrestre, que sairá da Conceição da Praia até o píer da Capitania dos Portos. Apenas a imagem de Bom Jesus dos Navegantes será embarcada e seguirá em procissão de volta à Igreja da Boa Viagem. Com o tema “Servindo o Reino de Deus no mundo, como sujeitos em saída, conduzidos por Senhor Nome Jesus dos Navegantes pelos mares da vida”, os devotos do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem celebram os santos até o dia 7 de janeiro, em Salvador e na Ilha de Itaparica.