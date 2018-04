Galera sustentável

por Daniella Rocha Rios

A quantidade de shows, festas de aniversários, casamentos e eventos corporativos que acontecem diariamente na Bahia é muito grande, com isso cresce o número de prestadores de serviços para atender toda a demanda. Imagine a quantidade de folders, cartões de visita, banners, cartazes e materiais impressos que são produzidos para a divulgação dos trabalhos. A cada novo evento, mais e mais lixo é produzido e descartado, muitas vezes em vias públicas.

O tempo de decomposição do lixo respeita impreterivelmente seus prazos, que a depender do tipo de material pode chegar a 1 milhão de anos ou mais. Se não pensarmos em formas de redução na produção desse lixo as consequências serão cada vez mais graves. Já temos experimentado consequências amargas do acumulo de lixo em nossas ruas quando as enchentes trazem o caos ao trânsito, aos lares e às vidas dos nossos cidadãos.

Impressos feitos de papel comum levam até seis meses para a decomposição; nylon, pelo menos trinta anos; plástico, cem anos. Vamos repensar? Será que é possível obter melhores resultados andando pelos caminhos da sustentabilidade? A resposta é SIM! A Sustentabilidade é o termo usado para o ato em que o ser humano visa suprir as necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações.

O uso desenfreado dos recursos precisa ser entendido como uma ameaça à vida na terra. Podemos pensar em formas de preservação e como as empresas podem contribuir com desenvolvimento econômico sustentável. É um equívoco imaginar que a tecnologia é contrária à sustentabilidade. Tecnologia e inovações podem e devem ser criadas com o objetivo de estabelecer novas formas de produção, atingindo resultados melhores, gerando menos lixo e preservando o ambiente para a nossa e futuras gerações.

Não há tempo para mais prejuízos, as novas tecnologias precisam ser desenvolvidas de forma consciente, e as existentes adaptadas e colocadas a serviço da sociedade.

Que tal aproveitar a era digital para reduzir o desmatamento e o lixo produzido por anúncios profissionais impressos? O sistema de busca de freelancers para eventos, Galera de Eventos, é uma startup que surgiu com o objetivo de reunir, em um único ambiente, anúncios padronizados de todas as

categorias de prestação de serviços na área.

O Sistema Galera de Eventos tem como objetivo diminuir a quantidade de impressos, concentrando em um único ambiente perfis padronizados e organizados, usando o meio virtual para atrair contratantes e divulgar tudo. Investindo na eficiência, ajuda na conservação dos recursos naturais, na efetividade dos anúncios e nos serviços eventuais. Inovando nos eventos e nos negóciso damos a nossa contribuição, como empreendedores, visando uma melhor qualidade de vida para todos.

* Daniella Rocha Rios é CEO Galera de Eventos. daniellarios@galeradeeventos.com.br