Galeria: Harmonia do Samba e Léo Santana agitam pipoca no Campo Grande

Pagode e samba tomam conta do mais antigo circuito do Carnaval nesta quinta (8)

Primeiro dia oficial da folia, a quinta-feira de Carnaval no Campo Grande é marcada pelas bandas samba. É na quinta que desfilam, no final da noite, os tradicionais blocos Alerta Geral e também o Amor e Paixão. No entanto, o início da festa no mais antigo circuito do Carnaval de Salvador foi tomado pelo pagode da banda Harmonia do Samba e do cantor Léo Santana. Os dois animaram o folião pipoca com sucessos como Várias Novinhas, Tic Nervoso e Hipnotizou - parceria dos dois artistas.





