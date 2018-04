Game clássico Rampage vira filme de monstros

Longa tem Dwayne Johnson no elenco

Na década de 1980, décadas antes da internet surgir e muitos antes de o videogame ter a qualidade que tem, a cirançada tinha que sair de casa para jogar nos fliperamas, que se espalhavam pela cidade, especialmente nos shopping centers.

E um dos games que consumia as fichas da garotada era Rampage, em que o jogador controlava monstros enormes, como um gigantesco gorila que tinha que destruir uma cidade, enquanto desviava da perseguição das Forças Armadas.

Lançado em 1986, o jogo, mais de 30 anos depois, ganha adaptação para os cinemas, batizada Rampage - Destruição Total. No elenco, está Dwayne Johson. Para a direção, foi chamado o pouco experiente Brad Peyton, do terror Dominação (2016).

Johnson, conhecido como The Rock, vive o primatologista Davis Okoye , um homem que tem como melhor amigo o gorila George, um animal muito inteligente, que está sob seus cuidados desde o nascimento.

George, assim como outros animais, é submetido a uma experiência genética de objetivos altamente questionáveis e que representa alto risco para os bichos. Resultado: todos eles são transformados em monstros perigosos que destroem tudo em seu caminho, incluindo prédios, pontes e carros.

Agora, Okoye precisa correr atrás de um antídoto e assim impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global. Além de George, há outras duas feras enormes e com a mesma capacidade de destruição: Ralph, um lobo, e Lizzie, um crocodilo.

O gorila foi criado por meio de motion capture, em que se capta o movimento real de um ator para depois modificá-lo digitalmente. Quem interpreta George é Jason Liles, que recebeu elogios de Dwayne Johnson.

“Já tinha visto trabalhos como o de Andy Serkis, em O Planeta dos Macacos (que usava a mesma técnica). Mas só agora me sinto à vontade para falar sobre motion capture porque vivi isso neste filme”, diz The Rock. “Normalmente, é um desafio contracenar com uma tela verde (usada para se criarem os efeitos especiais), mas ver Jason atuar como esse animal que assusta e passa por muitas emoções é espetacular. Ele anda como um gorila e berra como um gorila”.

A crítica tem sido pouco receptiva. O site Indiewire, por exemplo, disse que é o filme de monstros mais monótono da história.