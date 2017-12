Game of Thrones é a série mais pirateada de 2017

The Walking Dead e The Flash ocupam segunda e terceira posições da lista

Da mesma forma que nos últimos cinco anos, Game of Thrones, produção da HBO, foi a série mais pirateada nos sites de download, segundo o Torrent Freak, que se baseou nos números extraídos do BitTorrent. The Walking Dead segue como vice-líder. The Flash subiu para a terceira posição, enquanto Arrow ficou em décimo lugar.

A principal novidade da lista é a animação Rick and Morty, na quinta colocação. Segundo o Torrent Freak, o pico de downloads simultâneos neste ano foi quando 400 mil pessoas compartilhavam ao mesmo tempo os arquivos do último episódio da sétima e penúltima temporada de Game of Thrones.

As 10 séries mais pirateadas de 2017:

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. The Flash

4. The Big Bang Theory

5. Rick and Morty

6. Prison Break

7. Sherlock

8. Vikings

9. Suits

10. Arrow