Ganhador de R$ 39 milhões na Mega-Sena é assassinado a tiros em bar no Ceará

Homem foi atingido por três disparos; polícia investiga o caso

Um empresário foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (4), no município de Campos Sales, na Região do Cariri, distante cerca de 480 quilômetros de Fortaleza. Segundo a polícia, a vítima era ganhadora de um prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena, em um sorteio realizado no ano de 2011.

Conforme a polícia, o empresário estava em um bar, quando foi surpreendido pelos disparos. Ele foi atingido e morreu no local. A cidade de Campos Sales tem 27 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O delegado Bruno Fonseca, titular da Delegacia de Polícia de Campos Sales, confirmou que a vítima é o empresário Miguel Ferreira Oliveira, conhecido na região como "milionário da Mega-Sena". Ele veio de São Paulo para o Ceará após ganhar o prêmio, conforme o delegado.

A Polícia Civil informou que, atualmente, a vítima atuava como empresário do ramo de aluguéis de imóveis, segundo a Polícia Civil. A polícia informou que Miguel Ferreira já possuía passagens por embriaguez ao volante e desacato.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após o crime, mas não conseguiram prender o suspeito.

O delegado Bruno Fonseca acrescentou que um inquérito policial será instaurado na Delegacia de Campos Sales para investigar o caso. A motivação do crime também está sendo analisada pelo investigador.