Garimpo fashion: 10 melhores achados de Paula Magalhães em 2017

Uma seleção dos destaques mais bapho da coluna Vixe deste ano

Um garimpo com bom preço nunca sai de moda. Selecionei os 10 melhores achados da minha coluna Vixe deste ano, verifiquei quais ainda estavam disponíveis e, para facilitar suas compras, atualizei os links. Vem conferir!

Noitada escândalo

Brincos globo da Bijoux di Buate (Fotos: Divulgação)

Uma coleção de bijuterias bafônicas que, por si só, são um look completo. Esse é o lema da Bijoux di Buate que, como o próprio nome sugere, comercializa brincos feitos para quem quer chegar causando na balada. As peças são pendulares e bem criativas. O brinco em forma de globo é aquele tem-que-ter no guarda-roupa de qualquer fashionista. No @bijouxdibuate.



Olhar de musa

Óculos Anitta da Chilli Beans

Um par de óculos bafônicos e você não precisa de muito para roubar a cena. Rolou sentimento, né? Então, olhos abertos para a coleção Anitta, da Chilli Beans, com modelos maximalistas que remetem ao estilo e à personalidade da cantora. O Vixe amou o modelito gatinho (R$ 199,80), com pontas refinadas, desenhado a pedido da musa. A peça tem assinatura do estilista João Pimenta, que lacrou no design.



Very fashion

Oxford transparente da Farm



Que tal ressignificar o oxford? A Farm fez isso e apostou em uma versão transparente bem cool (R$ 335,30). As garotas espertas estão usando com meias vibrantes e desfilando por aí cheias de estilo.



Quanto mais, melhor

Pulseiras do Espaço Alo



Uma, duas, três. Que tal criar um mix trendy e se render ao pulseirismo? O segredo é descolar peças imponentes para criar aquela composição de efeito. O Vixe amou os modelitos do espaço Alo (@espacoalo), capazes de levantar qualquer look mais basiquinho. Preço: R$ 26 cada.



Lacrativa

Pochete da Melinda, Melinda



A pochete holográfica é um acessório bem atual, com pegada oitentinha e que combina e muito com a vibe do Verão. Esse modelito à prova d’água (R$ 119,90), garimpado no site da Melinda Melinda, pode ser usado não somente na cintura, mas também no ombro, como uma bolsinha lateral. O importante é saber harmonizar o acessório com as demais peças do look. Depois só resta o carão!



Atitude masculina

Camiseta da Reserva, disponível na Shop2gether



Os boys descolados já podem criar um visu autêntico e descolado. Para isso, basta pensar em uma peça de efeito, capaz de roubar a cena. Quer uma ajudinha no styling? Olhos abertos para o modelito floral da Reserva ( R$ 169). Onde achar? No e-commerce da Shop2gether.



A eleita

Body da Amaro



Um body é peça certeira para criar várias produções bem moderninhas. Dica de stylist: escolha um modelito urbano, como esse garimpado no e-commerce da Amaro, e faça um mix com uma saia mídi ou aquela mais longa e fluida. A peça custa R$ 129,90 e também fica um charme por dentro de um macacão jeans.



Garimpo colorido

Luminária de mesa Nitta da Tok&Stok

Se rola sentimento injetar cor na casa, que tal começar com uma luminária hype e amiga do bolso? Essa, garimpada nas Lojas da Tok&Stok, é produzida em cerâmica e possui design que mescla romantismo e estilo. Batizada de Nitta, vai dar aquela bossa ao seu criado-mudo. Custa R$ 69,90.

Cigana moderna

Top ciganinha da Cantão



Um top estilizado é peça tem-que-ter no guarda-roupas de qualquer garota antenada. Se ele tem uma modelagem ciganinha, melhor ainda, já que a peça pode dar aquele up no visu. Dá só uma espiadinha no modelito da Cantão (R$199). Dica de stylist: ele pode ser usado por baixo de uma salopete jeans, como também fica um luxo se combinado com uma pantacourt.

Versátil

Saia mídi, The Closet



Que tal uma saia plissada amarela para chamar de sua? No The closet você descola uma cheia de bossa e no comprimento mídi,para criar inúmeras produções. O modelito (R$ 159) é bem democrático e vai do shopping à festa. Basta escolher os parceiros perfeitos.