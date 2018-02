Garis retiram mais de 2 mil toneladas de lixo da Orla; veja praia campeã da sujeira

Montante foi recolhido desde janeiro

Entre São Tomé de Paripe e Ipitanga, trecho que se estende por 25 quilômetros, 2.005 toneladas de resíduos foram recolhidos pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), apenas nos dois primeiros meses deste ano. De janeiro até dezembro de 2017, o órgão recolheu 14.029 toneladas de lixo na Orla.

As praias onde se registra maior volume de sujeira, segundo levantamento do órgão municipal, são Porto da Barra, Farol da Barra, Piatã, Itapuã, Ribeira, Boa Viagem, Cantagalo, São Tomé de Paripe e Tubarão. Na estação mais quente do ano, há um aumento de 14,6% na quantidade de resíduos coletados nas praias. Os resíduos mais comuns encontrados nas praias são sacos plásticos, copos descartáveis, pontas de cigarro, palito de picolé e coco.

Neste fim de semana, será realizada a última atividade da Operação Praia Limpa, percorrendo as praias do Farol da Barra - no sábado (24), e Ribeira - domingo (25). A operação já passou por praias como São Tomé de Paripe, Tubarão, Cantagalo, Ipitanga, Piatã, Itapuã, Paciência e Porto da Barra, com o objetivo de conscientizar os frequentadores e comerciantes sobre a melhor forma de fazer o descarte de resíduos, incentivar a manutenção da limpeza das praias e alertar para os riscos ambientais e da saúde da população com o acúmulo de resíduos na areia e no mar.

Entre os serviços feitos nas praias pelos garis estão rastelagem com vassoura metálica na areia, catação, manutenção, esvaziamento das lixeiras, além da utilização de um trator para transportar os sacos de lixo e de uma cessadeira para fazer a peneiragem da areia.

Em toda a Orla, estão disponíveis mais de 800 lixeiras para acondicionamento de resíduos, porém, mensalmente, são empenhados, em média, R$ 15 mil somente com a substituição desses recipientes, por conta dos atos de vandalismo.

No dia a dia, cerca de 160 agentes trabalham no gerenciamento do serviço de limpeza, de domingo a domingo em três turnos. De acordo com o presidente do órgão, Kaio Moraes, a limpeza na orla é feita cuidadosamente durante todo o ano, e no verão é intensificada com mais 120 agentes, por conta do grande fluxo de frequentadores.

“Reforçamos o número dos agentes e a frequência da limpeza para garantir que as praias estejam limpas e possam receber baianos e turistas. Mas, a limpeza vai além da coleta de resíduos: pintamos as balaustradas, meios-fios e retiramos as pichações”, explica o titular.