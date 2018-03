Garoto desaparecido na Espanha é encontrado morto em carro

Corpo do menino de 8 anos estava em porta-malas do carro da madrasta

O corpo de um garoto de 8 anos que desapareceu no final de fevereiro na Espanha foi encontrado neste domingo (11) no porta-malas do carro da companheira do pai, Ana Julia Quezada Cruz, segundo as autoridades espanholas. O sumiço de Gabriel Cruz provocou uma imensa campanha e emocionou o país.

Gabriel desapareceu em 26 de fevereiro em Las Hortichuelas, na região de Almeria, no sudoeste do país. O pai, Ángel Cruz, o deixou para passar alguns dias na casa da avó, Carmen. No dia seguinte ao sumiço era feriado do Dia de Andaluzia e Gabriel não teria aulas. Ele passou a manhã brincando na casa dos primos, que vivem a cerca de 100 metros da casa da avó. Voltou para almoçar e saiu novamente por volta das 15h30, novamente para a casa dos primos. A avó contou que observou o menino caminhando por cerca de 80 metros do caminho, o máximo que conseguia enxergar da porta de casa. Faltavam apenas 20 metros para alcançar os primos, mas Gabriel nunca chegou.

(Foto: Reprodução)

A avó achava que Gabriel estava com os primos, que achavam que o garoto estava com a avó. Só foi percebido seu sumiço à noite. As autoridades foram informadas por volta das 20h. A mãe do menino, que é separada do pai, disse ao El País que não acreditava que Gabriel tenha se perdido, já que ele conhecia muito bem o local e o caminho da casa da avó para a dos primos é bastante curto.

Policiais, bombeiros e voluntários se dedicaram às buscas pelo menino. Uma blusa branca chegou a ser achada pelo pai e pela companheira escondida em um mato próximo à estação de tratamento de águas Barranco Las Águilas, a cerca de 3,5 km do ponto em que Gabriel sumiu. A zona já tinha sido alvo de buscas, o que gerou questionamentos se a camisa foi colocada lá depois do desaparecimento. Um exame encontrou DNA de Gabriel na peça.

A polícia não divulgou detalhes sobre o que teria motivado o crime, nem como Gabriel foi morto. "A Guarda Civil deteve esta manhã a companheira do pai de Gabriel quando transportava o cadáver da criança no porta-malas do carro", afirmou o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido. Segundo o jronal El Mundo, a mulher disse à polícia que transportava o cadáver com medo de que ele fosse localizado no poço onde estaria escondido. Ana Julia foi detida como principal suspeita pelo crime.

(Foto: Reprodução)