'Gatos' de energia são desativados no Circuito Osmar

As ligações irregulares foram feitas por ambulantes

Ao menos 20 ligações clandestinas de energia elétrica, conhecidas como "gatos", foram desativadas neste domingo (11) no Circuito Osmar (Campo Grande). As ligações foram feitas por ambulantes.

O secretário de Ordem Pública (Semop), Marcus Vinicius Passos, explicou que essas ligações irregulares podem causar sérios acidentes com os foliões. "O uso clandestino pode causar, ainda, um apagão em todo o circuito, gerando um prejuízo para a Prefeitura e para as pessoas que fizeram a ligação regular para o estabelecimento, pagando todas as taxas necessárias. Nossa ação é preventiva para evitar essas ocorrências”, informou o chefe da pasta, por meio de nota da Secretaria de Comunicação (Secom) da prefeitura.

Para ter uma ligação regular de energia elétrica, o cidadão deve fazer a solicitação pessoalmente em uma agência da Coelba. Profissionais habilitados realizarão o serviço, seguindo os protocolos necessários.

Os "gatos" foram retirados em uma operação conjunta da Semop, Guarda Civil Municipal (GCM) e Coelba.