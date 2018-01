Gaviões da Fiel afasta Tati Minerato e rival após barraco em ensaio; assista

As duas discutem e alguns homens aparecem para separar a briga

O tempo fechou no Sambódromo do Anhembi na noite dessa quinta-feira (25). Durante o ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel, a rainha de bateria, Tati Minerato, e a imperatriz da escola, Renatta Teruel, brigaram e tiveram de ser separadas. Por conta da confusão, as duas foram afastadas e não vão mais desfilar este ano.



Um vídeo que circula na internet mostra momento em que Tati e Renatta estão lado a lado. No vídeo é possível ver que elas estão próximas de Sabrina Sato, madrinha da bateria.



É briga que vocês querem de quem quer aparecer mais, então toma a Tati Minerato e Renata Teruel na avenida. pic.twitter.com/tZNJl6fvyy — Maycon Brito (@maayconbritoo) 26 de janeiro de 2018

Tati, fantasiada de borboleta, esbarra com a ponta de suas asas no rosto de Renatta, que leva as mãos à colega em resposta. Tati, então, volta e empurra Renatta com força.As duas discutem e alguns homens aparecem para separar a briga. Ela fez uma postagem em seu Instagram na manhã desta sexta-feira (26) em que diz que "o que provoca inveja é o seu brilho", o que levou alguns internautas a pensarem que a mensagem foi uma resposta ao desentendimento.

Em nota, a diretoria da Gaviões da Fiel informou decidiu afastar Tatiane Minerato e Renata Teruel da corte da escola. A bateria Ritimão desfilará com a madrinha Sabrina Sato à sua frente. "Agradecemos a dedicação de ambas aos Gaviões, mas a postura demonstrada ontem não condiz com os princípios da escola, que se dedica a levar à avenida um Carnaval perfeito tecnicamente e cheio de alegria. Fizemos um ensaio excelente e vibrante, e seguimos fortes rumo ao Carnaval, certos de que caminhamos lado a lado com a Fiel Torcida para a realização de um desfile inesquecível", finaliza a nota da diretoria.