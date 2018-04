Geovani Martins: um orgulhoso fenômeno literário da favela

Livro de estreia do jovem autor carioca já foi vendido para 9 países e vai virar filme dirigido por Karim Aïnouz (Praia do Futuro)

Em 2015, após participar da programação paralela da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), onde apresentou contos juntamente com colegas de oficinas literárias das favelas do Rio, Geovani Martins convenceu a mãe, dona Neide, a bancá-lo mais uma vez. Argumentou que precisava ficar sem trabalhar um tempo para escrever um livro - e que esse livro iria mudar a sua vida.

Geovani Martins, 26 anos, descobriu ser escritor ao participar das oficinas da Festa Literária das Periferias (Flup), em 2013 e em 2015 (foto/Chico Cerchiaro/divulgação)

Desempregado, sem profissão e obrigado a mudar de casa mais uma vez (uma constante em sua vida), ele ganhou da mãe e do padrasto uma máquina de escrever de segunda mão para realizar o seu sonho de escrever um romance (e ganhar algum dinheiro com ele, claro).

Três anos depois, Geovani Martins, 26, pode se orgulhar da promessa feita a dona Neide. O romance não saiu, mas o seu livro de contos O Sol na Cabeça (Companhias das Letras | livro: R$ 34,90 | e-book: R$ 23,90 | 119 páginas) coleciona elogios de grandes nomes da cultura nacional, como Chico Buarque ("Fiquei chapado", disse o cantor e escritor), João Moreira Salles e Milton Hatoum, já foi vendido para ser editado em nove países e será adaptado para o cinema.

Orgulho da favela - Confiante em seu potencial literário, Geovani conta, por telefone, que acreditava na repercussão que o livro teria, mas que não esperava tanto barulho, incluindo o fato de ter sido vendido para editoras europeias importantes, como a inglesa Faber & Faber e a francesa Gallimard, antes mesmo de ser publicado no Brasil.

“Em 2013, quando participei pela primeira vez da Flup (Festa Literária das Periferias) e tive contato com escritores, editores e outros iniciantes, entendi que queria ser escritor. Foi um momento importante, tive três contos publicados numa coletânea. Ver o que está acontecendo agora me deixa feliz, mostra que tomei a decisão certa”, afirma.

Nascido em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e morador das comunidades da Rocinha e Vidigal (atualmente) desde os 13 anos, Geovani é mais uma prova do quão um jovem pode ser talentoso e pop (no sentido mais amplo do termo) numa favela.

O escritor Geovani Martins: morador das comunidades da Rocinha e Vidigal (atualmente), no Rio, desde os 13 anos (foto/reprodução)

“No tempo do livro Quarto de Despejo (1960), de Carolina de Jesus, era impossível a gente ter orgulho da favela, de ser favelado. Hoje é diferente. Há algum tempo que a periferia virou centro. Temos uma vida econômica e cultural numa favela como a Rocinha, por exemplo, desde trabalho e escola, tudo ali. O favelado consome, cria e produz cultura pop como qualquer jovem de uma grande cidade do mundo. A favela não é só violência”, explica.

Maconha e fuzis - Mesclando a oralidade da gíria com o português formal, os 13 contos de O Sol na Cabeça empolgam pela linguagem ágil e narrativa naturalmente realista. Não por acaso, o livro despertou o interesse do produtor Rodrigo Teixeira (Me Chame Pelo Seu Nome), que comprou os direitos para o cinema. O filme será dirigido por Karim Aïnouz, de Madame Satã (2002) e Praia do Futuro (2014).

Em Rolézim, uma turma de adolescentes vai à praia no Verão de 2015, quando a PM carioca, em nome do combate aos arrastões, fazia forte marcação aos garotos que queriam ir para as areias da Zona Sul. No conto Estação Padre Miguel, cinco amigos fumam maconha e se veem sob a mira dos fuzis dos traficantes locais.

A vida dos moradores das favelas cariocas, com suas brincadeiras e dissabores, move os personagens do livro. O que é real e o que é ficção, caro Geovani?

“Tá tudo misturado. Meu trabalho tem muito de misturar essas coisas, de prestar atenção nas histórias em torno de mim e, mais ainda, no modo de como as pessoas contam essas histórias quando conversam. Vivência pessoal e ficção estão misturados em mim como em qualquer autor, o que difere é que vivo numa favela, é a minha história pessoal”.

Machado e Amado - Geovani não concluiu o segundo grau e já trabalhou como “homem-placa”, atendente de lanchonete, garçom em bufê infantil e barraca de praia, mas nunca deixou de ler gigantes da literatura brasileira, como Machado de Assis (sua referência número 1), Graciliano Ramos, Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade.

“Li muito todos eles. Machado de Assis e Jorge Amado são referências não apenas na forma, mas me ajudaram na temática também, porque escreveram muito sobre personagens do povo. E também fui influenciado pelo rap, pela música”, revela.

Esperança - Enquanto vive o momento intenso de divulgação de O Sol na Cabeça, Geovani Martins já pensa no próximo livro. “Agora vai sair o romance (risos). O que me atrai é o que não sei fazer. A história vai se passar na Rocinha, entre 2011 e 2013, e terei dois ou três anos para escrever”.

Morador do Vidigal e de um Rio de Janeiro que vive um momento social caótico, o escritor não perde a esperança de que tempos melhores virão. “A gente não pode perder a esperança, temos que pensar que a situação é grave, mas é importante observar que temos conquistas. Hoje a favela é melhor do que nos anos 90, quando morria mais gente, havia mais desemprego e tínhamos acesso mais limitado às coisas. A partir de micropolíticas, avançamos. Tem muita gente sendo descoberta em vários setores, assim como foi o surgimento de Marielle Franco na política”. E a luta continua.

***

Trecho do conto 'Estação Padre Miguel'

"Houve uma época em que eu não podia fumar maconha na rua porque ficava pensando que estava sendo vigiado, julgado por todos. Isso sempre aconteceu, na verdade. Com tudo. Quando passava alguma vergonha, quando alguém me xingava por alguma merda que fiz ou que não fiz, quando meu pau endurecia sem nenhuma razão durante uma viagem de ônibus, sempre pensava que todos estavam assistindo. Mas doidão de maconha era pior, parecia impossível escapar de qualquer olhar que fosse, todos pareciam muito atentos a tudo que eu fazia. Aos poucos fui me libertando disso. Hoje percebo que ninguém olha a gente na rua. Nossa dor, nosso vício, nosso vexame, é tudo muito distante dos outros.



O baseado chegou até mim, era o último antes de irmos embora. Aceitei com naturalidade. Já tinha vencido o mal-estar, e ninguém precisava mesmo saber de nada. Fumei sem vontade, o gosto era horrível. Às vezes ficava pensando se valia a pena continuar fumando maconha ruim, velha, seca, cheia de amônia. E sempre continuava, porque a vida parecia dizer que era melhor fumar do que não fumar".