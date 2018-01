Gianecchini se irrita com pergunta de TV e abandona entrevista, diz site

Ele reclamou com assessora: "Se você não for grossa, eu serei"

O ator Reynaldo Gianecchini se irritou e saiu no meio de uma entrevista com uma equipe de TV por conta de perguntas sobre sua vida particular. Ele reclamou a assessora de imprensa, afirmando que se ela "não fosse grossa, ele seria". O ator participava do evento do esquenta do Camarote Bar Brahma, em São Paulo, que contou com participação de Gilberto Gil.

Gianecchini chegou por volta das 17h15 e seguiu direto para área onde aconteciam entrevistas, segundo o Uol. A pergunta que o incomodou foi feita por profissionais da Rede TV!. "Você está solteiro ou namorando?", perguntou o repórter. O ator respondeu brevemente e saiu antes de ouvir mais perguntas. Ele então foi até a assessora. "Eu não estou aqui para falar sobre vida particular, estou aqui para falar sobre o evento. Se você não for grossa, eu serei", reclamou.

Depois, ele foi para o palco do lado de fora acompanhar o evento, que contou com um pocket show de Gil. O evento foi promovido pelo Bar Brahma com a escola de samba Vai-Vai, que este ano vai homenagear o compositor baiano.