Gigante arrasta multidão de 'novinhas'

Ao comando de Léo Santana, elas meteram dança no Circuito Barra-Ondina

Sim, elas atenderam ao chamado e desceram. Não só as novinhas, mas as santinhas e as danadinhas também. “Elas estão demais este ano”, afirmou Léo Santana, no comando do segundo dia do Bloco Nana no Circuito Dodô. “As novinhas são as mulheres de um modo geral, independente da idade. Foi um dialeto popular que acabou pegando e a gente não podia ficar de fora”, acrescentou o cantor.

A música está entre as preferidas da galera para a folia e tem quebradeira mais que suficiente para emplacar o título de melhor música do Carnaval como fez Santinha em 2017.

“Me identifiquei com a história e ela tem aquele refrão fácil. Na hora já planejei a ideia da dança e aí Várias Novinhas começou a crescer de uma forma incrível nos shows”.

Estourado

E, em pleno sábado de Carnaval, bastou o grave bater para elas irem até o chão. A novinha (mesmo), Taine Viana veio com a coreografia toda ensaiada no seu primeiro Carnaval em um bloco. “Sou muito fã de Léo. Ele é muito estourado”.

Taine Viana é tão fã de Léo Santna que arrastou a madrinha Jacira Albuquerque para a quebradeira

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

A missão de acompanhar Taine ficou com a madrinha da menina, Jacira Albuquerque, que não perdeu a oportunidade também de jogar o seu passinho. “Ele é um cara carismático, animado. Tenho idade para ser mãe dele, por isso eu queria dar um recado para ele: Este é o seu ano Léo. Só agradeça”, disse.

Novinha no bloco e na pipoca também, a professora de balé Bianca Santana, 19 anos, garantiu que vai colada na corda até Ondina metendo dança. “Ser novinha é ter atitude. Léo é lindo, tem as melhores músicas, humilde demais. É o gigante, é o cara”.

Bianca Santana, de 19 anos, colou na corda do Gigante até Ondina: "novinha tem que ter atitude", disse

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Até quem admite que não está mais tão novinha assim, se rendeu ao suingue do cantor. “A gente finge que é nova , mas é um reumatismo só” , brincou a turista brasiliense Zilene Viana. “Ele é do pagodão, da quebradeira. Acho massa”, completou.