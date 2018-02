Gilberto Gil declara expectativa com homenagem da Vai-Vai

Cantor e compositor desfila na noite deste sábado (10) na passarela do samba em São Paulo

O cantor Giolberto Gil vai passar mais uma noite curtindo o Carnaval de São Paulo. Dessa vez, ele vai para avenida, onde vai desfilar na escola de samba Vai-Vai, em que será homenageado.

"Só quem é Vai-Vai sabe o que é amar", comentou o cantor e compositor em sua conta no Instagram. "Chegou o dia do desfile na @vaivaioficial, que apresentará o enredo 'Sambar com fé eu vou'. Expectativa de muita emoção logo mais, no Anhembi. Alegria em poder estar junto com a comunidade da Bela Vista neste Carnaval e na torcida por uma grande apresentação, como neste ensaio do mês passado. Axé!", continuou em sua postagem em que mostra um vídeo.

A escola de samba Vai-Vai luta para conquistar seu 16º título no Grupo Especial.