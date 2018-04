Gilberto Gil elogia paródia de Realce, do programa Tá No Ar

Adnet canta versão que ironiza os que pedem a volta da ditadura e são contra o casamento gay

Um dos melhores momentos desta temporada do programa Tá no Ar foi ao ar na última terça-feira (10). Em mais uma de suas excelentes paródias, a atração da Rede Globo levou ao ar o clipe (Não Seja) Reaça, inspirado na canção Realce, de Gilberto Gil. Quem canta é Marcelo Adnet.

Gilberto Gil elogiou a versão no Twitter: “Contundente versão do querido Marcelo Adnet para a minha música 'Realce'. Fui surpreendido como todos vocês quando a assisti essa semana no programa 'Tá no Ar'”. Ele também compartilhou o clipe e um trecho da música no Instagram e no Facebook.

A letra é um libelo contra o conservadorismo e especialmente uma críticas a alguns setores da sociedade que se dizem contra o casamento gay, o feminismo e pedem a volta da ditadura militar. A graça começa desde a apresentação do clipe, quando, em sua ficha técnica, aparece o nome da gravadora: Sou Livre, no lugar de Som Livre.

Veja um trecho: "Como é que pode/ Quer que a ditadura volte/ Mas decerto se arrependerá/ Vai ter censura/ Até no seu textão do face/ E você mesmo pode se ferrar (...)/ Não faz sentido/ Ter escola sem partido / Se o debate é parte de ensinar/ Já é futuro/ Homem pode ter marido/ E a mulher se empoderará". A tolerância racial também é citada: "Reaça, reaça/ Quanto mais melanina melhor/ Reaça, reaça/ Quero todos inclusos/ Com cota, com tudo".

No clipe, há imagens do período da ditadura, além de ataques a manifestações religiosas e referências aos "batedores de panela". Protestos realizados no Farol da Barra, em Salvador, aparecem algumas vezes.