Ginástica laboral melhora desempenho na hora do trabalho

A ginástica laboral é uma especialização da Fisioterapia

Depois de um dia inteiro no trabalho muitas pessoas sentem uma dorzinha na coluna, porém, isso não deve ser encarado como algo normal. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014, cerca de 3,5 milhões de pessoas com mais de 18 anos têm ou já tiveram diagnóstico de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) no Brasil. É para evitar esses problemas que existe o profissional especializado na prática da ginástica laboral.

Por causa de esforços repetitivos ou má postura, o dia a dia de trabalho pode provocar problemas de saúde nos colaboradores de uma empresa, resultando em baixa produtividade e trabalhadores insatisfeitos. A pesquisa Nacional da Saúde também mostrou que 18,5% da população adulta do Brasil tem doenças crônicas na coluna, totalizando cerca de 27 milhões de pessoas. A prática de exercícios no local de trabalho minimiza esses problemas e ainda diminui o estresse.

Que nunca sentiu uma dor na coluna depois de um dia intenso de trabalho ou já percebeu que a cadeira em que sentava não era ideal para o seu corpo? Segundo a fisioterapeuta, especializada em Ginástica Laboral, Elis Almeida, os exercícios feito pelo especialista trazem uma série de benefícios para o corpo. “A ginástica laboral trabalha com a prevenção de lesões que podem acontecer dependendo da atividade que o profissional exerça. Mas ela também melhora a concentração e auxilia no psicológico, além de deixar a pessoa com mais disposição, motivada e empenhada”, explica.

Mercado de Trabalho da Ginástica Laboral

Os profissionais de Fisioterapia que são especializados na ginástica laboral estão encontram um mercado repleto de oportunidades. Muitas empresas passaram a perceber o valor dessa prática e investem em programas de exercícios físicos corporativos com o objetivo de melhorar a performance produtiva dos trabalhadores.

A fisioterapeuta Elis Almeida é formada há 4 anos e decidiu seguir essa área ainda na faculdade. “A princípio, eu não sabia que área queria seguir mas, quando conheci a Fisioterapia do Trabalho, soube que esse seria o meu caminho. A Fisioterapia do Trabalho não é tratamento; é a prevenção. É o começo de tudo”, conta.

Segundo Elis, a área da ginástica laboral segue em ritmo de crescimento. Agora a indústria é o setor que mais precisa desse profissional. “Em uma indústria, as pessoas estão muito expostas e mais vulneráveis. Por isso, a necessidade de um fisioterapeuta. As empresas que trabalham com o setor administrativo estão começando a despertar para essa necessidade agora. E é comprovado que a empresa consegue melhorar muito a sua produtividade se os seus profissionais fazem os exercícios da ginástica laboral.

Tipos de ginástica laboral:

Ginástica laboral preparatória – É realizada no início da jornada de trabalho. Ativa fisiologicamente o organismo, prepara para o trabalho físico e melhora o nível de concentração e disposição, elevando a temperatura do corpo, oxigenando os tecidos e aumentando a frequência cardíaca.

Ginástica laboral compensatória –Tem o objetivo de melhorar a circulação com a retirada de resíduos metabólicos, modificar a postura no trabalho, reabastecer os depósitos de glicogênio e prevenir a fadiga muscular.

Ginástica laboral de relaxamento – Realizada ao final da jornada de trabalho, tem como objetivo a redução do estresse, alívio das tensões, redução dos índices de desavenças no ambiente corporativo e em casa.

Ginástica laboral corretiva – A sua finalidade é estabelecer o antagonismo muscular, utilizando exercícios que visam fortalecer os músculos fracos e alongar os músculos encurtados, destinando-se ao indivíduo portador de deficiência morfológica, não patológica, sendo aplicada a um grupo reduzido de pessoas.