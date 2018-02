Giovani Cidreira faz dois dias de show no Lálá Multiespaço

Além do cantor, a banda Africania também está na programação do projeto LáláB – Pague Minha Pauta

O projeto LáláB – Pague Minha Pauta, no Lálá Multiespaço, retorna com duas atrações: quinta (22) e sexta (23), o evento recebe o cantor, compositor e instrumentista Giovani Cidreira. No sábado (24), a banda Africania.

Giovani apresenta as canções de seu primeiro disco, Japanese Food, em formato voz e violão. O disco traz várias influências, como da MPB dos anos 1970, do rock dos 1980 e da sonoridade indie atual. Nas letras, o artista fala de experiências vividas por ele nos últimos três anos.

Vinda de Feira de Santana, a Africania apresenta sua música percussiva, assentada na resistência e na sacralidade da cultura afro-brasileira. O grupo funde sua identidade sertaneja a influências como afro-jazz, música caribenha e acid-rock.

O projeto, que começou em janeiro, segue até abril, com uma programação variada, que inclui shows e bate-papos. Giovani Cidreira conversa com a plateia nesta quinta, às 22h, enquanto a Africania recebe o público entre os shows, no sábado (24), no mesmo horário.

Serviço

Show Giovani Cidreira

Quando: Quinta (22) e sexta (23), às 21h

Onde: Lálá Multiespaço (Rua da Paciência, 329, Rio Vermelho)

Ingresso: R$ 10 | R$ 5