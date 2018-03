Giovanna Ewbank revela que queria ser veterinária quando criança

Após participar de novelas, ela disse que a transição para apresentadora veio após um convite do Domingão do Faustão

A atriz, modelo e apresentadora Giovanna Ewbank contou, em vídeo no seu canal no YouTube, como se tornou atriz e apresentadora, além de revelar que quando criança seu desejo nunca foi ter seguido nessa carreira: ela queria ter sido veterinária.



"Nunca pensei em ser atriz, em ser apresentadora, modelo, em ser conhecida. Meu sonho sempre foi ser veterinária. Sempre amei animais, peguei na rua, cuidava deles. Em certo momento eu percebi que não ia conseguir ser veterinária. O meu amor por eles era tão grande que eu não conseguia vê-los sofrer. Quando o animal não sobrevivia, ficava muito mal, eu sofria muito. Decidi que não seria veterinária e iria ajudar todos os bichos que passassem pela minha vida", contou Giovanna.

A mulher de Bruno Gagliasso disse que posteriormente decidiu fazer moda para seguir os passos da mãe, a estilista Deborah Ewbank. "Decidi fazer moda, nasci no meio dos tecidos, tesouras, criações, estampas", explicou. Ela também falou que apesar de fazer comerciais desde criança, a vontade de virar atriz só veio após fazer escola de teatro para superar a timidez."Fui lá na agência. Eu tava com quase 15 anos. Eu era muito tímida. Minha avó falou para minha mãe me colocar em um curso de teatro para dar uma desinibida. Ela me colocou na mesma época da agência de modelos. Comecei a fazer o curso e a amar. E comecei a mandar bem nos testes que a agência me mandava. Comecei a pegar um comercial atrás do outro", contou.Após participar de novelas como "Malhação", Giovanna disse que a transição para apresentadora veio após um convite para fazer uma reportagem no Malawi para o "Domingão do Faustão". "Ali eu falei que era o que eu queria para a minha vida. Lá na África, quando eu estava lá, me liga o "Vídeo Show" para fazer o programa. E agora estou aqui, com nosso canal, muito feliz, conversando com vocês, fazendo entrevistas, reportagens, e amando", finalizou.