Gisele Bündchen aparece de cabelo curto em post de maquiador

A modelo investiu no novo visual para uma campanha de uma joalheria

Uma foto de Gisele Bündchen nos bastidores da nova campanha da Vivara surpreendeu fãs da top na noite dessa segunda-feira (2)! O motivo?

A modelo apareceu de cabelos curtíssimos no perfil da joalheria no Instagram! Tudo indica que a modelo deixou de lado o seu visual tradicional, com longas madeixas (que diga-se de passagem é um dos mais pedidos nos salões ao redor do globo), e resolveu dar uma renovada e investiu em um comprimento bem menor.

Em outro clique, ela aparece de visual novo e com Daniel Hernandez (maquiador e seu amigo de longa data) segurando uma tesoura, no perfil de Hernandez no Instagram!

(foto: reprodução/Instagram)